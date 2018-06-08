;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Işın Karaca'dan Sedat Doğan'a büyük şok

Azra Akın'dan müjdeli haber

Güzel oyuncu Azra Akın’ın rol aldığı ‘Daha Neler’ adlı tiyatro oyununu neden apar topar bıraktığı anlaşıldı. Tescilli Güzel anne olmaya gün sayıyor.

Azra Akından müjdeli haber
Tescilli dünya güzeli Azra Akın'ın bilindiği bir süredir 'Daha Neler' adlı tiyatro oyununda sahne alıyordu. Ancak yakın zaman Akın tiyatro oyununu aniden bırakma karar aldı. Güzel oyuncunun tiyatroyu neden bıraktığı ise şimdi anlaşıldı. Geçtiğimiz yıl Atakan Koru ile evlenen Akın'ın üç aylık hamile olduğu ortaya çıktı.Azra Akın'ın rolü içinse, Wilma Elles'e teklif götürüldü. Azra Akın ile Atakan Koru muhteşem bir düğünle dünya evine girmişti...
  • 08 Haziran 2018, Cuma 11:52
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ