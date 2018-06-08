Azra Akın'dan müjdeli haber

Tescilli dünya güzeli Azra Akın'ın bilindiği bir süredir 'Daha Neler' adlı tiyatro oyununda sahne alıyordu. Ancak yakın zaman Akın tiyatro oyununu aniden bırakma karar aldı. Güzel oyuncunun tiyatroyu neden bıraktığı ise şimdi anlaşıldı. Geçtiğimiz yıl Atakan Koru ile evlenen Akın'ın üç aylık hamile olduğu ortaya çıktı.Azra Akın'ın rolü içinse, Wilma Elles'e teklif götürüldü. Azra Akın ile Atakan Koru muhteşem bir düğünle dünya evine girmişti...