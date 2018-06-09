İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri önceki gün Ulus'ta gerçekleştirilen brunch davetinde bir araya geldi.
Caner Erkin'den olaylı şekilde ayrılan Asena Atalay'dan evlilik açıklaması
Etiketler: Caner Erkin , Asena Atalay
İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri önceki gün Ulus'ta gerçekleştirilen brunch davetinde bir araya geldi.
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