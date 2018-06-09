Mihran operasyonu

Beşiktaşlı yıldız Caner Erkin'le mutlu evliliğini bir bebekle taçlandırmaya hazırlanan Şükran Ovalı da son dönemin modasına uydu. Şimdilerde eşiyle Alaçatı'da olan 33 yaşındaki oyuncu, doğumla ilgili birçok araştırma yaptı. 'Mihran' ismini vereceği kızını normal doğumla dünyaya getirmek isteyen Şükran Ovalı, 'suda doğum' yapmaya karar verdi.
CANER DE ONAY VERDI
Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Hanım gibi doğumu da evde yapmak isteyen güzel oyuncu, bunun için de hazırlıklara başladı. Bebeğini Alaçatı'daki villalarında yapmayı planlayan Şükran Ovalı, doğum için evlerinin bir odasını şimdiden hazırlatmaya başladı. Kızını kucağına almak için gün sayan Ovalı'ya kuşkusuz bu dönemde en büyük destekçisi ise eşi Caner Erkin. Güzel oyuncu gibi kendisi de sürekli internetten doğumla ilgili bilgileri okuyan ünlü futbolcu, eşinin suda doğum yapma fikrine de sıcak bakıyor.
SON YILLARIN TRENDI
Bu arada geçtiğimiz Eylül'de ikinci bebeğini bu yöntemle dünyaya getiren Zeynep Sever Demirel, son derece sağlıklı bir şekilde gerçekleşen suda doğumun ardından şöyle demişti: "Medical bir havuzun içinde yaklaşık 20 dakika kaldım. Doğumda bir hemşire ve doktor hazır bulundu. Dayanamayacağım çok ağrılı olan süreç 20 dakika falandı. Gayet kolay ve başarılı bir doğum oldu." Öte yandan Hollywood dünyasından da Gisele Bündchen gibi birçok yıldız da evde suda doğum yöntemini tercih eden yıldızlar arasında bulunuyor...
Zeynep Sever Demirel, Eylül 2017'de ikinci bebeğini Bodrum'daki evinde suda doğum yöntemiyle kucağına almıştı.
HALİL ÇİLİNGİR
CANER DE ONAY VERDI
Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Hanım gibi doğumu da evde yapmak isteyen güzel oyuncu, bunun için de hazırlıklara başladı. Bebeğini Alaçatı'daki villalarında yapmayı planlayan Şükran Ovalı, doğum için evlerinin bir odasını şimdiden hazırlatmaya başladı. Kızını kucağına almak için gün sayan Ovalı'ya kuşkusuz bu dönemde en büyük destekçisi ise eşi Caner Erkin. Güzel oyuncu gibi kendisi de sürekli internetten doğumla ilgili bilgileri okuyan ünlü futbolcu, eşinin suda doğum yapma fikrine de sıcak bakıyor.
SON YILLARIN TRENDI
Bu arada geçtiğimiz Eylül'de ikinci bebeğini bu yöntemle dünyaya getiren Zeynep Sever Demirel, son derece sağlıklı bir şekilde gerçekleşen suda doğumun ardından şöyle demişti: "Medical bir havuzun içinde yaklaşık 20 dakika kaldım. Doğumda bir hemşire ve doktor hazır bulundu. Dayanamayacağım çok ağrılı olan süreç 20 dakika falandı. Gayet kolay ve başarılı bir doğum oldu." Öte yandan Hollywood dünyasından da Gisele Bündchen gibi birçok yıldız da evde suda doğum yöntemini tercih eden yıldızlar arasında bulunuyor...
Zeynep Sever Demirel, Eylül 2017'de ikinci bebeğini Bodrum'daki evinde suda doğum yöntemiyle kucağına almıştı.
HALİL ÇİLİNGİR
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