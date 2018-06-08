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  1. Aldatılmaya dayanamadı! Boşandı!

iddiası ortalığı karıştırdı: Neden namusumu ortaya koyayım?'

'' dizisinin setinde başrol oyuncusu ’un kendisini ettiğini öne süren 19 yaşındaki kostüm asistanı Ö.Ş., “Şöhret için neden namusumu ortaya koyayım? Hayalim kostüm tasarımcılığı, şöhret olmak gibi bir niyetim yok" dedi.



FOX'ta yayınlanan '' dizisinin setinde ünlü oyuncu 'un ine uğradığını iddia eden Ö. Ş., olayı yargıya taşıdı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Ö.Ş., Habertürk'ün sorularını yanıtladı.

- SETTE NE YAŞANDI?
Talat Bulut'un kravatını düzeltecektim. Önce 'Düzeltme', sonra 'Arka tarafa gidip düzeltelim' dedi. Bir odaya girdi, lavabo olmadığını söyleyip koridordaki camdan kravatına baktı. Düzeltmemi istedi. Kravatını tuttuğum esnada dudağımdan öptü, 'Bir daha ellemezsin' dedi.

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 13:31
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