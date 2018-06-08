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FOX'ta yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinin setinde ünlü oyuncu Talat Bulut'un tacizine uğradığını iddia eden Ö. Ş., olayı yargıya taşıdı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Ö.Ş., Habertürk'ün sorularını yanıtladı.

- SETTE NE YAŞANDI?

Talat Bulut'un kravatını düzeltecektim. Önce 'Düzeltme', sonra 'Arka tarafa gidip düzeltelim' dedi. Bir odaya girdi, lavabo olmadığını söyleyip koridordaki camdan kravatına baktı. Düzeltmemi istedi. Kravatını tuttuğum esnada dudağımdan öptü, 'Bir daha ellemezsin' dedi.