Dünyaca ünlü şefin sır ölümü!

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ABD'li şef ve yazar Anthony Bourdain 61 yaşında hayatını kaybetti.

Emmy ödüllü ABD'li şef yazar ve 'Parts Unknown' programının sunucusu Anthony Bourdain 61 yaşında hayatını kaybetti.

  • 08 Haziran 2018, Cuma 14:59
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