;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Dört dörtlük mutluluk

'nın 'dan olan kızının soyadı değişti

Şarkıcı , eski eşi ’dan olan kızı Mia’nın soyadını mahkeme kararıyla değiştirdi. Ünlü popçu, "Kızım babasının soyadını taşımasın" diyerek açtığı dava mahkeme tarafından kabul edildi.

Işın Karacadan Sedat Doğana büyük şok

, 2011 yılında ile nikah masasına oturmuş, aynı yıl kızları Mia dünyaya gelmişti. İkili, evliliklerini yürütemedi ve 2013 yılında resmi olarak boşandı.

Aralarında 'ın da bulunduğu birçok ünlü ismi dolandırdığı iddia edilen Sedat Doğan Brezilya'ya gitti. Doğan, yıllar sonra 'da yemek yediği restoranda kredi kartı hırsızlığı yaparken yakalandığı haberleriyle gündeme geldi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Sedat Doğan, birkaç gün sonra da laptop çalmak suçuyla tutuklandı.

Ailesiyle sorunlar yaşamaya başlayan ve her geçen gün biraz daha batağa saplanan Sedat Doğan'ın durumu Işın Karaca'yı harekete geçirdi. Kanal D Haber'in haberine göre; Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde kızları Mia'nın soyadını değiştirmek için mahkemeye başvurdu.

Ünlü popçunun, "Kızım babasının soyadını taşımasın" diyerek açtığı dava kabul edildi. 6 yaşındaki Mia'nın, 'Doğan' olan soyadı dün itibarıyla 'Karaca' olarak değiştirildi. Bu soyismi ına kadar sürecek olan Mia, reşit olunca kullanacağı soyismi kendisi belirleyecek.

Işın Karaca, verdiği bir röportajda, "Mia 18 yaşına geldikten sonra babasıyla görüşüp görüşmemek onun kararı olacaktır. 18'ine gelene kadar karar yetkisi bende" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • 08 Haziran 2018, Cuma 11:18
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ