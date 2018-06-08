Işın Karaca, 2011 yılında Sedat Doğan ile nikah masasına oturmuş, aynı yıl kızları Mia dünyaya gelmişti. İkili, evliliklerini yürütemedi ve 2013 yılında resmi olarak boşandı.

Aralarında Demet Akalın'ın da bulunduğu birçok ünlü ismi dolandırdığı iddia edilen Sedat Doğan Brezilya'ya gitti. Doğan, yıllar sonra Sao Paulo'da yemek yediği restoranda kredi kartı hırsızlığı yaparken yakalandığı haberleriyle gündeme geldi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Sedat Doğan, birkaç gün sonra da laptop çalmak suçuyla tutuklandı.

Ailesiyle sorunlar yaşamaya başlayan ve her geçen gün biraz daha batağa saplanan Sedat Doğan'ın durumu Işın Karaca'yı harekete geçirdi. Kanal D Haber'in haberine göre; Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde kızları Mia'nın soyadını değiştirmek için mahkemeye başvurdu.

Ünlü popçunun, "Kızım babasının soyadını taşımasın" diyerek açtığı dava kabul edildi. 6 yaşındaki Mia'nın, 'Doğan' olan soyadı dün itibarıyla 'Karaca' olarak değiştirildi. Bu soyismi 18 yaşına kadar sürecek olan Mia, reşit olunca kullanacağı soyismi kendisi belirleyecek.

Işın Karaca, verdiği bir röportajda, "Mia 18 yaşına geldikten sonra babasıyla görüşüp görüşmemek onun kararı olacaktır. 18'ine gelene kadar karar yetkisi bende" ifadelerini kullanmıştı.