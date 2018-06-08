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7,5 milyon zarar eden 'in aldığı kilolar herkesi şaşkına çevirdi

'in, gişesinde büyük şok yaşadığı son iki filmindeki maddi kaybı 7,5 milyon 'yi buldu. Yaşadığı maddi kayıpların ardından kendini yemeğe veren oyuncu aldığı kilolarla dikkat çekti.

Oyunculuğun yanı sıra yapımcı kimliğiyle de dikkati çeken , bu sezon peş peşe iki sinema filmini seyirciyle buluşturmuştu. Yakışıklı oyuncu, önce 8 haftada sadece 573 bin 605 bileik gişe elde eden 'Kardeşim Benim 2' filmiyle, daha sonra ise yapım ortağı olduğu dev bütçeli '' filmiyle gişede büyük şok yaşadı.



ZARARI 7,5 MİLYON TL
Yıldız ismin Kerem Bürsin'le başrolünü paylaştığı 'Can Feda' filmi, 6 hafta kalabildiği vizyon yolculuğu boyunca sadece 292 bin 437 bin seyirciye ulaşabilmişti. Medyatava'nın haberine göre; yıllardır bir şampuan markasının yüzü olan, rol aldığı dizi ve filmlerden büyük gelir elde eden Burak Özçivit'in, son iki filmden toplam zararı 7,5 milyon TL oldu.

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 17:29
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