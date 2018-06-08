Oyunculuğun yanı sıra yapımcı kimliğiyle de dikkati çeken Burak Özçivit, bu sezon peş peşe iki sinema filmini seyirciyle buluşturmuştu. Yakışıklı oyuncu, önce 8 haftada sadece 573 bin 605 biletlik gişe elde eden 'Kardeşim Benim 2' filmiyle, daha sonra ise yapım ortağı olduğu dev bütçeli 'Can Feda' filmiyle gişede büyük şok yaşadı.





ZARARI 7,5 MİLYON TL

Yıldız ismin Kerem Bürsin'le başrolünü paylaştığı 'Can Feda' filmi, 6 hafta kalabildiği vizyon yolculuğu boyunca sadece 292 bin 437 bin seyirciye ulaşabilmişti. Medyatava'nın haberine göre; yıllardır bir şampuan markasının yüzü olan, rol aldığı dizi ve filmlerden büyük gelir elde eden Burak Özçivit'in, son iki filmden toplam zararı 7,5 milyon TL oldu.