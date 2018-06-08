Ece Doğulu aldatılmaya dayanamadı, boşandı!

Önceki gün DJ ve aranjör Ozan Doğulu ile boşanan Ece Doğulu'nun, artık aldatılmaya dayanamadığı için bu kararı aldığı iddia edildi. Ozan Doğulu'nun ismi birçok güzelle anılmıştı.
Önceki gün DJ ve aranjör Ozan Doğulu ile boşanan Ece Doğulu'nun, artık aldatılmaya dayanamadığı için bu kararı aldığı iddia edildi. Ozan Doğulu'nun ismi birçok güzelle anılmıştı.
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