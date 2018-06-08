Dört dörtlük mutluluk

Serdar Ortaç ile İrlandalı model eşi Chloe Loughnan, önceki akşam Ortaköy'de yemekteydi. Evliliklerinin 4. yıldönümünü kutlayan ikiliden Ortaç, eşine güllerle jest yaptı. 48 yaşındaki popçu, kendinden 22 yaş küçük eşini öpücüklere boğarak ayrılık iddialarını bir kez daha yalanladı.
Halil ÇİLİNGİR
Halil ÇİLİNGİR
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