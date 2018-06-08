Naomı Campbell, Kate Moss ve Irina Shayk'ın da aralarında olduğu sayısız yıldızın fotoğraflarını çekerek dünyada şöhret olan Mert Alaş'ın başarısı, dostu Penelope Cruz'u da gururlandırdı. Türk fotoğrafçı, geçtiğimiz günlerde süper model Kendall Jenner ile Vogue dergisinin Türkiye edisyonuna kapak oldu.
'SÜPERSTAR VE DAHİ...'
Kariyerini İngiltere ve ABD'de sürdüren 47 yaşındaki Mert Alaş'ın Victoria's Secret meleğiyle verdiği bu poz, olay oldu. Kim Kardashian ve Paris Hilton gibi yıldızların da beğendiği bu kareyi dünyaca ünlü İspanyol aktris Penelope Cruz da önceki gün instagram'da paylaştı. Cruz, paylaşımına Türkçe olarak "Benim Süperstar, dahi ve biricik dostum Mert; Vogue Türkiye kapağında…" notu düşüp Alaş'a övgü yağdırdı. Güzel oyuncunun bu paylaşımı "Cruz, Türkçe'yi söktü" dedirtti.
44 yaşındaki İspanyol aktristin Türkçe paylaşımı Türk hayranlarının gözünden kaçmadı. Cruz'a Türk takipçilerinden "Helal olsun" mesajları yağdı.
'SÜPERSTAR VE DAHİ...'
Kariyerini İngiltere ve ABD'de sürdüren 47 yaşındaki Mert Alaş'ın Victoria's Secret meleğiyle verdiği bu poz, olay oldu. Kim Kardashian ve Paris Hilton gibi yıldızların da beğendiği bu kareyi dünyaca ünlü İspanyol aktris Penelope Cruz da önceki gün instagram'da paylaştı. Cruz, paylaşımına Türkçe olarak "Benim Süperstar, dahi ve biricik dostum Mert; Vogue Türkiye kapağında…" notu düşüp Alaş'a övgü yağdırdı. Güzel oyuncunun bu paylaşımı "Cruz, Türkçe'yi söktü" dedirtti.
44 yaşındaki İspanyol aktristin Türkçe paylaşımı Türk hayranlarının gözünden kaçmadı. Cruz'a Türk takipçilerinden "Helal olsun" mesajları yağdı.
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