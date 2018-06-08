Cruz Türkçe’yi söktü!

veda aralarında olduğu sayısızyıldızın fotoğraflarını çekerekdünyada şöhret olanbaşarısı, dostuTürk fotoğrafçı,geçtiğimiz günlerde süper modeledisyonunakapak oldu.Kariyerini İngiltere ve ABD'desürdüren 47 yaşındaki MertAlaş'ın Victoria's Secret meleğiyleverdiği bu poz, olay oldu.vegibi yıldızların da beğendiği bu kareyida önceki gün instagram'da paylaştı.Cruz, paylaşımınanotudüşüp Alaş'a övgü yağdırdı. Güzel oyuncunun bu paylaşımıdedirtti.44 yaşındaki İspanyol aktristin Türkçe paylaşımı Türk hayranlarının gözünden kaçmadı. Cruz'a Türk takipçilerinden "Helal olsun" mesajları yağdı.