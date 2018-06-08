Son dönemin en popüler oyuncularından Deniz Baysal ve rockçı aşkı Barış Yurtçu, tatil için Ege'yi tercih eden isimlerden oldu. 2 yıllık aşıklar, önceki gün mavi tura çıktı. Ege koylarını gezen ikili, teknede yaşadıkları romantik anları da ölümsüzleştirdi.
Çifte kumrular
Etiketler: Deniz Baysal
- 08 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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