Çifte kumrular

Son dönemin en popüler oyuncularından Deniz Baysal ve rockçı aşkı Barış Yurtçu, tatil için Ege'yi tercih eden isimlerden oldu. 2 yıllık aşıklar, önceki gün mavi tura çıktı. Ege koylarını gezen ikili, teknede yaşadıkları romantik anları da ölümsüzleştirdi.