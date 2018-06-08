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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kedi adam
  2. Bozburun'da evleniyor

Çifte kumrular

Çifte kumrular
Son dönemin en popüler oyuncularından Deniz Baysal ve rockçı aşkı Barış Yurtçu, tatil için Ege'yi tercih eden isimlerden oldu. 2 yıllık aşıklar, önceki gün mavi tura çıktı. Ege koylarını gezen ikili, teknede yaşadıkları romantik anları da ölümsüzleştirdi.
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