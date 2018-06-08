Her yıl tatil için Marmaris'in Bozburun beldesini tercih eden Çağatay Ulusoy, burada 'evlenmek' için kolları sıvadı. Yılın yorgunluğunu 250 bin dolarlık (yaklaşık 1 milyon 140 bin lira) lüks teknesiyle atmak için geçtiğimiz gün Bodrum'a giden ünlü oyuncu, önceki gün de soluğu Marmaris'te aldı. Bodrum'daki kalabalıktan ve objektiflerden uzak olmak isteyen yakışıklı oyuncu, iddiaya göre Marmaris'teki emlakçıların kapısını çaldı.
ÖĞÜTLER KIVANÇ'TAN...
Ulusoy'un 450 bin euro değerindeki (yaklaşık 2 milyon 380 bin lira) havuzlu dubleks bir villaya hayran kaldığı öğrenildi. Lüks villayı yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a da gezdiren oyuncu, ev sahibiyle anlaştığı takdirde bu yazı villasında geçirecek. Bu arada Ulusoy'un gelirini gayrimenkule yatırmak istemesinde Tatlıtuğ'un payı büyük… Tatlıtuğ'un öğütlerini her daim dinleyen Ulusoy'un 'Ağabeyim' dediği oyuncunun tavsiyesiyle yazlık almaya karar verdiği öğrenildi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan' hakkında hapis cezası çıkan 27 yaşındaki oyuncunun yaz boyunca gözlerden uzak kalmak istediği için de rotasını Bozburun'a çevirdiği öne sürüldü.
Sürekli Bozburun'a giden ikili, geçtiğimiz yaz da burada dalış yaparak stres atmıştı.
HALİL ÇİLİNGİR/ÖZEL
ÖĞÜTLER KIVANÇ'TAN...
Ulusoy'un 450 bin euro değerindeki (yaklaşık 2 milyon 380 bin lira) havuzlu dubleks bir villaya hayran kaldığı öğrenildi. Lüks villayı yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a da gezdiren oyuncu, ev sahibiyle anlaştığı takdirde bu yazı villasında geçirecek. Bu arada Ulusoy'un gelirini gayrimenkule yatırmak istemesinde Tatlıtuğ'un payı büyük… Tatlıtuğ'un öğütlerini her daim dinleyen Ulusoy'un 'Ağabeyim' dediği oyuncunun tavsiyesiyle yazlık almaya karar verdiği öğrenildi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan' hakkında hapis cezası çıkan 27 yaşındaki oyuncunun yaz boyunca gözlerden uzak kalmak istediği için de rotasını Bozburun'a çevirdiği öne sürüldü.
Sürekli Bozburun'a giden ikili, geçtiğimiz yaz da burada dalış yaparak stres atmıştı.
HALİL ÇİLİNGİR/ÖZEL
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