12’den vurdu

Geçtiğimiz ay "İlk kez yönetmen koltuğunda oturarak çok farklı ve iddialı bir klip çekeceğim" diyen Aleyna Tilki, dediğini yaptı. Yıldız Tilbe'nin 'Yıldızlı Şarkılar' albümünde seslendirdiği 'Yalnız Çiçek' şarkısının klip çekimini de üstlenen Tilki, rekora koşuyor. Geçtiğimiz gün YouTube'da beğeniye sunulan klip, ilk iki günde 12 milyon kez izlendi.
SELENA GOMEZ'İ SOLLADI
Büyük ses getiren klibiyle YouTube dünya trend listesinde 2. sıraya yükselerek ABD'li şarkıcı Selena Gomez'i bile geride bırakan 18 yaşındaki başarılı popçu, klipteki imajıyla da tam not aldı. Kostümlerinden saç ve makyajına kadar her şeyle kendi ilgilenen Aleyna, klipteki stili için de dünyaca ünlü türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'nun kıyafetlerini tercih etti.
İDDİASI STİLİNE DE YANSIDI
Aleyna Tilki, olay klipteki kostümleri için "Kıyafetler çok özel bir vizyonun tasarımı… Madonna ve Rihanna'dan sonra Türkiye'de ilk ben giydim" diyerek de havasını attı. Madonna ve Bella Hadid gibi dünyaca ünlü yıldızların gözdesi Fındıkoğlu'yla çalışan Tilki, klibinin tıklanma sayısı kadar iddialı stiliyle de dünya starı olduğunu kanıtladı.
MADONNA
BELLA HADİD
Londra'da moda tasarımı okuyan Dilara Fındıkoğlu, dünyaca ünlü yıldızların gözdesi...
SELENA GOMEZ'İ SOLLADI
Büyük ses getiren klibiyle YouTube dünya trend listesinde 2. sıraya yükselerek ABD'li şarkıcı Selena Gomez'i bile geride bırakan 18 yaşındaki başarılı popçu, klipteki imajıyla da tam not aldı. Kostümlerinden saç ve makyajına kadar her şeyle kendi ilgilenen Aleyna, klipteki stili için de dünyaca ünlü türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'nun kıyafetlerini tercih etti.
İDDİASI STİLİNE DE YANSIDI
Aleyna Tilki, olay klipteki kostümleri için "Kıyafetler çok özel bir vizyonun tasarımı… Madonna ve Rihanna'dan sonra Türkiye'de ilk ben giydim" diyerek de havasını attı. Madonna ve Bella Hadid gibi dünyaca ünlü yıldızların gözdesi Fındıkoğlu'yla çalışan Tilki, klibinin tıklanma sayısı kadar iddialı stiliyle de dünya starı olduğunu kanıtladı.
MADONNA
BELLA HADİD
Londra'da moda tasarımı okuyan Dilara Fındıkoğlu, dünyaca ünlü yıldızların gözdesi...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.