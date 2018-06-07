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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Orada neler oluyor?
  2. Katalog değil tatil pozu

Zeynep Tyson
Fenerbahçeli kaleci 'in eşi , boksa merak sardı. 9 ay önce kızı Yeda'yı kucağına alarak ikinci kez anne olan 2009 Güzeli, boks sayesinde eski formuna kavuştu. Önceki gün kum torbası önünde poz veren Demirel, " ringlerdeki yerini aldı" esprisi yaptırdı.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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