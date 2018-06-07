Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, boksa merak sardı. 9 ay önce kızı Yeda'yı kucağına alarak ikinci kez anne olan 2009 Belçika Güzeli, boks sayesinde eski formuna kavuştu. Önceki gün kum torbası önünde poz veren Demirel, "Zeynep Tyson ringlerdeki yerini aldı" esprisi yaptırdı.
Etiketler: Zeynep Sever Demirel , Zeynep Tyson , Volkan Demirel , Belçika
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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