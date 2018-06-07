Yeni yılın adından en çok söz ettiren, atv'nin rekor kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz birinciliği kimselere kaptırmıyor. Dizi Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve en çok izlenen yapım oldu.







İKİ MİLYON ABONE SINIRINI AŞAN İLK DİZİ

"Rekorların dizisi" Sen Anlat Karadeniz, Youtube'da iki milyon abone sınırını geçen ilk dizi kanalı oldu. Aynı zamanda tüm kategorilerde iki milyon aboneye en hızlı ulaşan youtube kanalı olma ünvanını da ele geçirirken, bu başarıyı sadece 19 bölümde yakaladı.

Ayrıca youtube'da toplam izlenmesi 1 milyarı geçen dizi, bu alanda da ulaşılması güç bir rekorun sahibi oldu.



