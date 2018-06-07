Kızları Mihran'a kavuşmak için gün sayan Şükran Ovalı'yla Caner Erkin'in heyecanlı bekleyişi sürüyor. 7 aylık hamile eşinin üzerine titreyen Beşiktaşlı futbolcu, önceki gün güzel oyuncuyla bu romantik kareyi paylaştı.
Romantizm sürüyor
Etiketler: şükran ovalı , Caner Erkin
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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