Kraliçe yine iddialı

Popçu Hande Yener, Women's Style Türkiye dergisine iş ve özel yaşamına dair açıklamalar yaptı. Yakında nişanlısı Ümit Cem Şenol ile evleneceğini açıklayan Yener, "Aşk, Cem'le başka... O, romantik ve asil bir ruha sahip. Aşkı onunla yeniden tanıdım" diye konuştu.
İşine aşkla bağlı olduğunu söyleyen şarkıcı, "Rekabet için değil, evrensel müzik için çalışıyorum" dedi. Yener "Her yıl zirvede olmak ve haftalarca liste başı olan parçalar yapmak kaderim" diyerek de her zamanki iddiasını ortaya koydu.
İşine aşkla bağlı olduğunu söyleyen şarkıcı, "Rekabet için değil, evrensel müzik için çalışıyorum" dedi. Yener "Her yıl zirvede olmak ve haftalarca liste başı olan parçalar yapmak kaderim" diyerek de her zamanki iddiasını ortaya koydu.
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