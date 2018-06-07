Kraliçe yine iddialı

Women's Style Türkiye dergisine iş ve özelyaşamına dair açıklamalar yaptı.Yakındaile evleneceğini açıklayan Yener,diye konuştu.aşkla bağlı olduğunu söyleyenşarkıcı,dedi.Yenerdiyerek de herzamanki iddiasını ortaya koydu.