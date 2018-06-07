‘Hayvana şiddet günahtır’

Ramazan boyunca her iftar ve sahur vakti atv ekranında soruları yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, önceki akşam Bahçelievler MetroPort AVM'deki söyleşiye katıldı. Hatipoğlu'nu dinlemek için 7'den 77'ye yüzlerce kişi saatler öncesinden yerini aldı. İftar sonrasında sevenlerinin karşısına çıkan Nihat Hatipoğlu'na ilgi oldukça büyüktü.
Hayvanlara işkencenin günah olduğuna değinen Hatipoğlu, "Hayvanları doyurmak ibadettir. Hayvanlara eziyet edenler ise ilahi mahkemede cezasını görecekler" dedi.
Hayvanlara işkencenin günah olduğuna değinen Hatipoğlu, "Hayvanları doyurmak ibadettir. Hayvanlara eziyet edenler ise ilahi mahkemede cezasını görecekler" dedi.
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