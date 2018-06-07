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‘Hayvana şiddet günahtır’

‘Hayvana şiddet günahtır’
Ramazan boyunca her iftar ve sahur vakti atv ekranında soruları yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, önceki akşam Bahçelievler MetroPort 'deki söyleşiye katıldı. Hatipoğlu'nu dinlemek için 7'den 77'ye yüzlerce kişi saatler öncesinden yerini aldı. İftar sonrasında sevenlerinin karşısına çıkan 'na ilgi oldukça büyüktü.
Hayvanlara işkencenin günah olduğuna değinen Hatipoğlu, "Hayvanları doyurmak ibadettir. Hayvanlara eziyet edenler ise ilahi mahkemede cezasını görecekler" dedi.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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