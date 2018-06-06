Cem Yılmaz ile yaklaşık iki aydır flört ettiği Defne Samyeli'nin cicim ayları mutlu-mesut devam ediyor. Birliktelikleriyle magazin gündemine oturan ve aynı evde yaşama kararı aldıkları konuşulan çift, tatil sezonunu açtı.
Cem Yılmaz Defne Samyeli ile tatile çıktı
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli arasındaki aşk mutlu mesut devam ediyor. Birliktelikleriyle magazin gündemine oturan çift tatil sezonunu erken açtı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, Cem Yılmaz ile Defne Samyeli’ni kaleme aldı. İşte o yazı…
Etiketler: Cem Yılmaz , Defne Samyeli
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