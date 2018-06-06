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ile tatile çıktı

ile arasındaki aşk mutlu mesut devam ediyor. Birliktelikleriyle magazin gündemine oturan çift tatil sezonunu erken açtı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, Cem Yılmaz ile Defne Samyeli’ni kaleme aldı. İşte o yazı…

ile yaklaşık iki aydır flört ettiği 'nin cicim ayları mutlu-mesut devam ediyor. Birliktelikleriyle magazin gündemine oturan ve aynı evde yaşama kararı aldıkları konuşulan çift, tatil sezonunu açtı.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 10:32
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