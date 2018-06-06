Oyuncu Şebnem Bozoklu, babası Ahmet Candaş Bozoklu'nun vefatıyla yıkıldı. 71 yaşındaki babasını önceki gün toprağa veren ünlü oyuncu, cenaze namazında gözyaşlarına boğuldu. Babasının beyne pıhtı atması sonucu vefat etmesiyle yasa boğulan oyuncuyu aşkı Kanat Atkaya teselli etti.
Şebnem’in baba acısı
Etiketler: Şebnem Bozoklu , Kanat Atkaya
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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