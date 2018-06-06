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Şebnem’in baba acısı

Şebnem’in baba acısı
Oyuncu Şebnem Bozoklu, babası Ahmet Candaş Bozoklu'nun vefatıyla yıkıldı. 71 yaşındaki babasını önceki gün toprağa veren ünlü oyuncu, cenaze namazında gözyaşlarına boğuldu. Babasının beyne pıhtı atması sonucu vefat etmesiyle yasa boğulan oyuncuyu aşkı Kanat Atkaya teselli etti.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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