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  1. Ünlü sunucu yoğun bakımda

: "Yeni nesil oyuncular alemi yapıyor"

Yapımcı ve Yönetmen Cüneyt Faruk Arkın'ın bir süredir üzerinde çalıştığı "Hayalimdeki Köy" adlı sinema filminin sanatçı ve yapımcı kadrosu İstanbul Bayrampaşa Titanic Otelde ulusal basın ve televizyon temsilcilerine tanıtıldı.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 12:30
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