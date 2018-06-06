Yapımcı ve Yönetmen Cüneyt Faruk Arkın'ın bir süredir üzerinde çalıştığı "Hayalimdeki Köy" adlı sinema filminin sanatçı ve yapımcı kadrosu İstanbul Bayrampaşa Titanic Otelde ulusal basın ve televizyon temsilcilerine tanıtıldı.
Nuri Alço: "Yeni nesil oyuncular uyuşturucu alemi yapıyor"
Etiketler: Nuri Alço , Uyuşturucu
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