Yapımcı ve Yönetmen Cüneyt Faruk Arkın'ın bir süredir üzerinde çalıştığı "Hayalimdeki Köy" adlı sinema filminin sanatçı ve yapımcı kadrosu İstanbul Bayrampaşa Titanic Otelde ulusal basın ve televizyon temsilcilerine tanıtıldı.