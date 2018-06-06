Aleyna Tilki'nin yeni klibine Demet Akalın'dan övgü

Aleyna Tilki, yeni şarkıcı Yalnız Çiçek'e klip çekti. Büyük bir ilgiyle takip edilen klibin yönetmenliğini Aleyna Tilki yaptı. Demet Akalın ise klibi Aleyna'nın çektiğine inanmadı.
Aleyna Tilki, yeni şarkıcı Yalnız Çiçek'e klip çekti. Büyük bir ilgiyle takip edilen klibin yönetmenliğini Aleyna Tilki yaptı. Demet Akalın ise klibi Aleyna'nın çektiğine inanmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.