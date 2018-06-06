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Aleyna Tilki'nin yeni klibine Demet Akalın'dan övgü


Aleyna Tilki, yeni şarkıcı Yalnız Çiçek'e klip çekti. Büyük bir ilgiyle takip edilen klibin yönetmenliğini Aleyna Tilki yaptı. Demet Akalın ise klibi Aleyna'nın çektiğine inanmadı.

  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 14:17
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