Genç oyuncular terbiyesiz!

Türk Sineması'nın usta ismi Eşref Kolçak, yeni nesil oyuculara sitem etti. Nuri Alço ile 'Hayalimdeki Köy' filminde buluşan Kolçak, projenin önceki akşam gerçekleşen tanıtım davetinde genç oyunculardan dert yandı. Cüneyt Faruk Arkın'ın yazıp yöneteceği ve çekimleri önümüzdeki günlerde Giresun'da yapılacak olan filmin Bayrampaşa Titanic Otel'deki davetinde konuşan 91 yaşındaki oyuncu, şu sözlerle genç oyuncuların ustalara saygısız davrandığını dile getirdi:
'BANA BİLE SELAM VERMİYORLAR'
"Kusura bakmasınlar; ama oyunculuklarını beğenmiyorum. Yenilerde iş terbiyesi yok. Selam sabah vermeden işe geliyorlar ve 'Benim işim ne zaman biter?' diye soruyorlar. Biz işe beş dakika bile geç kalmayı saygısızlık olarak görüyoruz. Yenilerin birkaçıyla çalışma gafletinde bulundum. Adamlar bana selam bile vermiyor. Ben bu yaşta bile ustamın elini öperim; ama yenilerde o terbiye yok. İsterse kusuruma baksınlar. Umrumda değiller." Yeni oyuncuların öncelikle seyirciye saygı duymaları gerektiğini belirten usta oyuncu, "Bizden ölmeden önce istifade etsinler" diyerek de yapımcılara seslendi.
'Hayalimdeki Köy' filminin tanıtımında konuşan bir diğer usta Nuri Alço da, Kolçak'ın sözlerine hak verdi.
'BANA BİLE SELAM VERMİYORLAR'
"Kusura bakmasınlar; ama oyunculuklarını beğenmiyorum. Yenilerde iş terbiyesi yok. Selam sabah vermeden işe geliyorlar ve 'Benim işim ne zaman biter?' diye soruyorlar. Biz işe beş dakika bile geç kalmayı saygısızlık olarak görüyoruz. Yenilerin birkaçıyla çalışma gafletinde bulundum. Adamlar bana selam bile vermiyor. Ben bu yaşta bile ustamın elini öperim; ama yenilerde o terbiye yok. İsterse kusuruma baksınlar. Umrumda değiller." Yeni oyuncuların öncelikle seyirciye saygı duymaları gerektiğini belirten usta oyuncu, "Bizden ölmeden önce istifade etsinler" diyerek de yapımcılara seslendi.
'Hayalimdeki Köy' filminin tanıtımında konuşan bir diğer usta Nuri Alço da, Kolçak'ın sözlerine hak verdi.
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