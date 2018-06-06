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Anlamlı sürpriz

Anlamlı sürpriz
Şarkıcı Ebru Yaşar, önceki akşam İstanbul'da çevik kuvvetle iftar yaptı. Emniyet güçlerine sürpriz ziyarette bulunan Yaşar, "Bu sofradaki bir dilim kuru ekmek bile vatana minnet duygusuyla yoğrulmuştur. Asker ve polislere çok şey borçluyuz. Bir nebze de olsa gönüllerini hoş edebiliyorsak ne mutlu bize" dedi.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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