Mustafa Sandal ve Emina Sandal boşandı!

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Mustafa Sandal, eski basketbolcu Mirsad Türkcan'ın kardeşi Emina Jahovic ile 2008'de nikah masasına oturmuştu. İki oğlu olan çiftin arası geçen Kasım'da bozuldu.

Mustafa Sandal'ın eşiyle boşanmaya iten sebebin ise Emina'nın müsrif kişiliği olduğu konuşuluyordu.

''YOK ÖYLE BİR ŞEY''

Emina Sandal'ın 'eşini aldattığı' yönünde haberler de çıkmıştı. Sırp basınına ateş püsküren Emina Sandal, "Yok öyle bir şey" şeklinde açıklamalar yapmıştı.