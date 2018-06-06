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Mustafa Sandal ve Emina Sandal boşandı!

Pop müzik sanatçısı Mustafa Sandal ile Emina Sandal’ın 10 yıllık evliliği “anlaşmalı” olarak sona erdi. Çiftin aralarında hazırladıkları protokole göre Mustafa Sandal, müşterek çocuklar için 10 bin, Emina Sandal için 15 bin lira nafaka ödeyecek. Mustafa Sandal, boşandığı eşine Sırbistan’da 250 bin Euro’ya bir ev alacak. Beykoz’daki ev en az 3 milyon dolara satılacak. Bu paranın 2 milyon doları Emina Sandal’a, 1 milyon doları Mustafa Sandal’a verilecek.

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Mustafa Sandal, eski basketbolcu Mirsad Türkcan'ın kardeşi Emina Jahovic ile 2008'de nikah masasına oturmuştu. İki oğlu olan çiftin arası geçen Kasım'da bozuldu.

Mustafa Sandal'ın eşiyle boşanmaya iten sebebin ise Emina'nın müsrif kişiliği olduğu konuşuluyordu.

''YOK ÖYLE BİR ŞEY''

Emina Sandal'ın 'eşini aldattığı' yönünde haberler de çıkmıştı. Sırp basınına ateş püsküren Emina Sandal, "Yok öyle bir şey" şeklinde açıklamalar yapmıştı.

  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 15:47
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