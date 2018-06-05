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Vefalı yıldız

Vefalı yıldız
İtalya'daki başarılı futboluyla gururumuz olan Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde eşi Sinem Hanım'la memleketi Bayburt'a gitmişti. Futbolcu, arkadaşı şarkıcı Buğrahan Denizoğlu'nu da ziyaret ederek vefasını gösterdi.

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