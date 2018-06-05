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İkinci adres

İkinci adres Paris
Tuba Büyüküstün ile kendisinden 9 yaş küçük aşkı Umut Evirgen, önceki gün Atatürk Havalimanı'nda objektife yansıdı. Sık sık Paris'e giden 35 yaşındaki oyuncuyla işletmeci sevgilisinin rotası yine aynı şehirdi… Bu arada eski eşi Onur Saylak'la 'te evlenen Tuba Büyüküstün, evliyken aldığı dairesinde şimdi 'le tatil yapıyor...

Aydın HAMZA
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