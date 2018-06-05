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Ece’nin yaz eğlencesi

Ece’nin yaz eğlencesi
Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in ardından Ece Erken de elektrikli scooter kullanan ünlüler kervanına katıldı. Önceki gün Çeşme'ye giden ünlü sunucu, scooter'ı ile Alaçatı sokaklarını turladı. , bu kareyi de instagram'da "Yazın eğlencesi belli oldu" notuyla paylaştı.

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