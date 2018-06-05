Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in ardından Ece Erken de elektrikli scooter kullanan ünlüler kervanına katıldı. Önceki gün Çeşme'ye giden ünlü sunucu, scooter'ı ile Alaçatı sokaklarını turladı. Ece Erken, bu kareyi de instagram'da "Yazın eğlencesi belli oldu" notuyla paylaştı.
Ece’nin yaz eğlencesi
Etiketler: Cem Yılmaz , Ozan Güven , Ece Erken
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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