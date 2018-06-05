Burcu iddialı konuştu

Sanat hayatının 20. yılını kutlayan Burcu Güneş, Bestyle dergisine iddialı açıklamalarda bulundu. 'Anadolu'nun Güneşi' albümüyle İsveç müzik listelerini sallayan ve ABD radyolarında şarkıları çalınan sanatçı, hedefinin Grammy olduğunu söyledi. Amerikan müzik endüstrisinde büyük öneme sahip Grammy Ödülleri'ne adını yazdırmayı hayal eden 42 yaşındaki şarkıcı, "Bu sene 'etnik müzik' kategorisi için adım attık. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız" dedi.