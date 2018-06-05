Sanat hayatının 20. yılını kutlayan Burcu Güneş, Bestyle dergisine iddialı açıklamalarda bulundu. 'Anadolu'nun Güneşi' albümüyle İsveç müzik listelerini sallayan ve ABD radyolarında şarkıları çalınan sanatçı, hedefinin Grammy olduğunu söyledi. Amerikan müzik endüstrisinde büyük öneme sahip Grammy Ödülleri'ne adını yazdırmayı hayal eden 42 yaşındaki şarkıcı, "Bu sene 'etnik müzik' kategorisi için adım attık. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız" dedi.
Burcu iddialı konuştu
Etiketler: Burcu Güneş , isveç
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.