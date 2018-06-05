;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Doğal güzel
  2. Ece’nin yaz eğlencesi

Burcu iddialı konuştu

Burcu iddialı konuştu
Sanat hayatının 20. yılını kutlayan Burcu Güneş, Bestyle dergisine iddialı açıklamalarda bulundu. 'Anadolu'nun Güneşi' albümüyle İsveç müzik listelerini sallayan ve ABD radyolarında şarkıları çalınan sanatçı, hedefinin Grammy olduğunu söyledi. Amerikan müzik endüstrisinde büyük öneme sahip Grammy Ödülleri'ne adını yazdırmayı hayal eden 42 yaşındaki şarkıcı, "Bu sene 'etnik müzik' kategorisi için adım attık. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız" dedi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar