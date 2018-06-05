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güzel

Doğal güzel
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Sinem Kobal, set dışında makyaj yapmayı tercih etmeyen isimlerin başında geliyor. Özel hayatında sıfır makyajla dolaşan güzel oyuncu, önceki gün yaptığı paylaşımla lığını gözler önüne serdi. 30 yaşındaki oyuncunun makyajsız hali "Doğal güzel" yorumu yaptırdı.


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