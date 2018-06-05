Bir süredir ekranlardan uzak kalan Sinem Kobal, set dışında makyaj yapmayı tercih etmeyen isimlerin başında geliyor. Özel hayatında sıfır makyajla dolaşan güzel oyuncu, önceki gün yaptığı paylaşımla doğallığını gözler önüne serdi. 30 yaşındaki oyuncunun makyajsız hali "Doğal güzel" yorumu yaptırdı.
Doğal güzel
Etiketler: doğal , Sinem Kobal
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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