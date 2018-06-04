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Ortaç jesti

Ortaç jesti
Kariyeri için Türkiye'ye yerleşen Kosovalı şarkıcı Asya'ya Serdar Ortaç destek verdi. 'Dansöz' şarkısını istemek için Ortaç'ın kapısını çalan Asya, aldığı olumlu yanıtla havalara uçtu. Ortaç, parçanın okumalarında da şarkıcıya eşlik etti.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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