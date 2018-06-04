Kariyeri için Türkiye'ye yerleşen Kosovalı şarkıcı Asya'ya Serdar Ortaç destek verdi. 'Dansöz' şarkısını istemek için Ortaç'ın kapısını çalan Asya, aldığı olumlu yanıtla havalara uçtu. Ortaç, parçanın okumalarında da şarkıcıya eşlik etti.
Ortaç jesti
Etiketler: serdar ortaç , Asya
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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