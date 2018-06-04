Ünlüler, geçtiğimiz gün NG Sapanca'da düzenlenen etkinlikte şehrin karmaşasından uzakta anlar yaşadı. Nefise Karatay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim, 'Orman Terapisi' adlı etkinlikte doğayla iç içe huzur dolu saatler geçirerek ruhlarını arındırdı.
Orman terapisi
Etiketler: nefise karatay
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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