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Orman terapisi

Orman terapisi
Ünlüler, geçtiğimiz gün NG Sapanca'da düzenlenen etkinlikte şehrin karmaşasından uzakta anlar yaşadı. Nefise Karatay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim, 'Orman Terapisi' adlı etkinlikte doğayla iç içe huzur dolu saatler geçirerek ruhlarını arındırdı.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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