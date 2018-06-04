Mesut gol gol gol

Kariyerinde ilk kez sinema filminde oynayan Amine Gülşe'nin kendi sette; aklı aşkı Mesut'ta… 2014 Türkiye Güzeli Gülşe, başrolünü Cemal Hünal, Burak Sergen ve Toprak Sergen gibi isimlerle paylaştığı 'Bir Türk Masalı' filmi için geçtiğimiz gün kamera karşısına geçti.
GÖZÜNÜ MAÇTAN ALAMADI
Merakla beklenen filmde bir prensesi canlandıran güzel oyuncu, önceki gün çekim biter bitmez de telefonunun başına koştu. Gülşe, Alman Milli takımında forma giyen nişanlısı Mesut Özil'in maçını sette olsa da kaçırmadı. Formasını giydiği Alman Milli takımıyla 2018 Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçında Avusturya'ya karşı mücadele eden Özil'i aşkı heyecanla izledi.
HOP OTURDU HOP KALKTI
Avusturya'daki maçı takip ederek aşkına destek veren Gülşe, bu anı da "Set biter ve maç hemen izlenir" notuyla instagram'da paylaştı. Ünlü oyuncu, aşkının ilk yarıda attığı golle sevince boğuldu. Ancak Özil'in attığı gol yeterli olmadı. Avusturya, Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Sette maçı izlerken hop oturup hop kalkan Gülşe de maç sonrası aşkını arayıp hem attığı gol için tebrik etti hem de kalbinin her zaman onunla olduğunu bir kez daha ilan etti.
GÖZÜNÜ MAÇTAN ALAMADI
Merakla beklenen filmde bir prensesi canlandıran güzel oyuncu, önceki gün çekim biter bitmez de telefonunun başına koştu. Gülşe, Alman Milli takımında forma giyen nişanlısı Mesut Özil'in maçını sette olsa da kaçırmadı. Formasını giydiği Alman Milli takımıyla 2018 Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçında Avusturya'ya karşı mücadele eden Özil'i aşkı heyecanla izledi.
HOP OTURDU HOP KALKTI
Avusturya'daki maçı takip ederek aşkına destek veren Gülşe, bu anı da "Set biter ve maç hemen izlenir" notuyla instagram'da paylaştı. Ünlü oyuncu, aşkının ilk yarıda attığı golle sevince boğuldu. Ancak Özil'in attığı gol yeterli olmadı. Avusturya, Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Sette maçı izlerken hop oturup hop kalkan Gülşe de maç sonrası aşkını arayıp hem attığı gol için tebrik etti hem de kalbinin her zaman onunla olduğunu bir kez daha ilan etti.
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