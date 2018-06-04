Mesut gol gol gol

ilk kez sinema filminde oynayankendi sette; aklı aşkıbaşrolünügibi isimlerle paylaştığıfilmi için geçtiğimiz gün kamera karşısına geçti.Merakla beklenen filmde bir prensesi canlandıran güzel oyuncu, önceki gün çekim biter bitmez de telefonunun başına koştu.takımında forma giyen nişanlısımaçını sette olsa da kaçırmadı. Formasını giydiğiöncesindeki hazırlık maçındakarşı mücadele edenaşkı heyecanla izledi.maçı takip ederek aşkına destek veren Gülşe, bu anı danotuyla instagram'da paylaştı. Ünlü oyuncu, aşkının ilk yarıda attığı golle sevince boğuldu. Ancakattığı gol yeterli olmadı.mağlup etti. Sette maçı izlerken hop oturup hop kalkanmaç sonrası aşkını arayıp hem attığı gol için tebrik etti hem de kalbinin her zaman onunla olduğunu bir kez daha ilan etti.