Hollywood dedikoduları

AMANDA'DAN PAHALI İSTEK
O Ses Türkiye programının İngiltere'de yayınlanan versiyonunda yıllardır jüri olarak görev yapan Amanda Holden son yaptığıyla program yapımcılarının tepkisini çekti. Yarı finaller ve finallerin çekimi süresince Londra'daki Soho House'da süit oda isteyen Amanda'nın bir haftalık maliyeti ise 4 bin pound (25 bin TL) oldu. Ünlü şarkıcının evi ise otelden daha yakın olduğu öğrenildi.
KHLOE'DEN ENİŞTEYE KAZIK
ABD'li ünlü model Kim Kardashian ile ünlü şarkıcı Kanye West'in evliliğinde küçük bir aile krizi yaşandı. Kim'in kardeşi Khloe geçtiğimiz gün yaptığı bir sosyal medya paylaşımında spor salonunda antrenman yaparken görüntülendi. Ancak bu sırada Khloe'nin Taylor Swift dinlediği görüldü. Bu durum "Khloe, Taylor swift dinleyerek eniştesi Kanya'ya mesaj gönderiyor" şeklinde yorumlandı.
OLMADI BEYONCE
ABD'li ünlü şarkıcı Beyonce dünya turu kapsamında Paris'e geldi. Fransa'ya eşi Jay-Z ve kızları Blue Ivy ile gelen ünlü yıldız konser sonrası özel jetiyle Paris'ten uçtu. Ancak jetine binerken sıradan gri eşofmanlarla görüntülenen Beyonce, hayranları için tam bir hayal kırıklığı oldu.
O Ses Türkiye programının İngiltere'de yayınlanan versiyonunda yıllardır jüri olarak görev yapan Amanda Holden son yaptığıyla program yapımcılarının tepkisini çekti. Yarı finaller ve finallerin çekimi süresince Londra'daki Soho House'da süit oda isteyen Amanda'nın bir haftalık maliyeti ise 4 bin pound (25 bin TL) oldu. Ünlü şarkıcının evi ise otelden daha yakın olduğu öğrenildi.
KHLOE'DEN ENİŞTEYE KAZIK
ABD'li ünlü model Kim Kardashian ile ünlü şarkıcı Kanye West'in evliliğinde küçük bir aile krizi yaşandı. Kim'in kardeşi Khloe geçtiğimiz gün yaptığı bir sosyal medya paylaşımında spor salonunda antrenman yaparken görüntülendi. Ancak bu sırada Khloe'nin Taylor Swift dinlediği görüldü. Bu durum "Khloe, Taylor swift dinleyerek eniştesi Kanya'ya mesaj gönderiyor" şeklinde yorumlandı.
OLMADI BEYONCE
ABD'li ünlü şarkıcı Beyonce dünya turu kapsamında Paris'e geldi. Fransa'ya eşi Jay-Z ve kızları Blue Ivy ile gelen ünlü yıldız konser sonrası özel jetiyle Paris'ten uçtu. Ancak jetine binerken sıradan gri eşofmanlarla görüntülenen Beyonce, hayranları için tam bir hayal kırıklığı oldu.
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