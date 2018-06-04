;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Penelope hep güzel

Hollywood dedikoduları

Hollywood dedikoduları
AMANDA'DAN PAHALI İSTEK
O Ses Türkiye programının 'de yayınlanan versiyonunda yıllardır jüri olarak görev yapan Amanda Holden son yaptığıyla program yapımcılarının tepkisini çekti. Yarı finaller ve finallerin çekimi süresince 'daki Soho House'da süit oda isteyen Amanda'nın bir haftalık maliyeti ise 4 bin pound (25 bin TL) oldu. Ünlü şarkıcının evi ise otelden daha yakın olduğu öğrenildi.

​KHLOE'DEN ENİŞTEYE KAZIK
ABD'li ünlü model Kim Kardashian ile ünlü şarkıcı 'in evliliğinde küçük bir aile krizi yaşandı. Kim'in kardeşi Khloe geçtiğimiz gün yaptığı bir sosyal medya paylaşımında spor salonunda antrenman yaparken görüntülendi. Ancak bu sırada Khloe'nin dinlediği görüldü. Bu durum "Khloe, Taylor swift dinleyerek eniştesi Kanya'ya mesaj gönderiyor" şeklinde yorumlandı.

OLMADI BEYONCE
ABD'li ünlü şarkıcı dünya turu kapsamında 'e geldi. 'ya eşi Jay-Z ve kızları Blue Ivy ile gelen ünlü yıldız konser sonrası özel jetiyle Paris'ten uçtu. Ancak jetine binerken sıradan gri eşofmanlarla görüntülenen Beyonce, hayranları için tam bir hayal kırıklığı oldu.
Etiketler: , , , , , , ,
  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ