Nisan ayında Kaliforniya'nın Coachella Vadisi'nde düzenlenen Coachella etkinliğine katılan Hande Erçel'in stili çok konuşulmuş ve çok beğenilmişti. Erçel, aradan yaklaşık 2,5 ay geçmesine rağmen hâlâ festivalde giydiği kıyafetle konuşuluyor...
Hande Erçel’in Coachella’da giydiği kıyafette Türkan Şoray detayı
Etiketler: Hande Erçel , Türkan Şoray
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