Nisan ayında Kaliforniya'nın Coachella Vadisi'nde düzenlenen Coachella etkinliğine katılan Hande Erçel'in stili çok konuşulmuş ve çok beğenilmişti. Erçel, aradan yaklaşık 2,5 ay geçmesine rağmen hâlâ festivalde giydiği kıyafetle konuşuluyor...