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’in Coachella’da giydiği kıyafette detayı

Nisan ayında Kaliforniya'nın Coachella Vadisi'nde düzenlenen Coachella etkinliğine katılan 'in stili çok konuşulmuş ve çok beğenilmişti. Erçel, aradan yaklaşık 2,5 ay geçmesine rağmen hâlâ festivalde giydiği kıyafetle konuşuluyor...

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 13:22
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