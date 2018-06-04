Geçtiğimiz günlerde spor spikeri Seyhan Şaşko ile el ele görüntülenen Tuncay Şanlı'nın hamile sevgilisi Melis Sayım'ı aldattığı iddia edilmişti.
Melis Sayım'ı aldatmıştı, Tuncay Şanlı baba oldu!
Tuncay Şanlı 2016 yılından bu yana Melis Sayım ile aşk yaşıyordu. Ancak eski futbolcu, geçtiğimiz günlerde spor spikeri Seyhan Şaşko ile ele ele görüntülenince ‘Hamile sevgilisine ihanet etti’ iddiaları ortaya atılmıştı. Melis Sayım'ın 9 aylık hamile olduğu ortaya çıkmış ve doğuma 4 gün kala Melis Sayım ihanetle sarsılmıştı. Melis Sayım bugün doğum yaptı
Etiketler: Tuncay Şanlı , Melis Sayım , Seren Serengil , Seyhan Şaşko
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