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'ı aldatmıştı, baba oldu!

2016 yılından bu yana ile aşk yaşıyordu. Ancak eski futbolcu, geçtiğimiz günlerde spor spikeri ile ele ele görüntülenince ‘Hamile sevgilisine ihanet etti’ iddiaları ortaya atılmıştı. Melis Sayım'ın 9 aylık hamile olduğu ortaya çıkmış ve doğuma 4 gün kala Melis Sayım ihanetle sarsılmıştı. Melis Sayım bugün doğum yaptı

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 14:33
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