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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Hollywood dedikoduları

ve boşandı

ile 'dan kötü haber geldi. Ünsal, boşandıklarını açıkladı.

Boşandılar

ile 5 yıl önce nikah masasına oturmuştu. İlişkileri üzerinde kara bulutlar dolaşan çiftin evlerini ayırdıkları iddia edilmişti. Tuba Ünsal yaptığı açıklamayla boşandıklarını söyledi.

"AİLE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Haberi Instagram'dan açıklayan oyuncun şunları söyledi: "Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibariyle hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık. Sevgiler"

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 12:56
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