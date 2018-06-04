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‘Çok çirkindim’

‘Çok çirkindim’
Victoria's Secret'ın Filistin asıllı süper modeli , Instyle dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Modellik yapmaya 16 yaşında başlayan Bella Hadid ergenlik yıllarında çirkin olduğunu ve ablası 'i güzelliği dolayısıyla kıskandığını şu sözlerle ifade etti: "Ergenlik yıllarındayken ince bir belim ve geniş kalçalarım vardı, tombuldum. Gigi'nin karın kaslarını ve atletik vücudunu gördükçe utanıyordum. Garip bir yüzüm vardı. Okulda sürekli alay konusu olurdum."
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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