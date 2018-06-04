Victoria's Secret'ın Filistin asıllı süper modeli Bella Hadid, Instyle dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Modellik yapmaya 16 yaşında başlayan Bella Hadid ergenlik yıllarında çirkin olduğunu ve ablası Gigi Hadid'i güzelliği dolayısıyla kıskandığını şu sözlerle ifade etti: "Ergenlik yıllarındayken ince bir belim ve geniş kalçalarım vardı, tombuldum. Gigi'nin karın kaslarını ve atletik vücudunu gördükçe utanıyordum. Garip bir yüzüm vardı. Okulda sürekli alay konusu olurdum."
‘Çok çirkindim’
Etiketler: Bella Hadid , Gigi Hadid
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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