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Caner’in kopyası

Caner’in kopyası
Eski eşi Asena Atalay ile oğlu Çınar'ın velayeti için karşı karşıya gelen Caner Erkin'den "Her şey yolunda" mesajı geldi. Beşiktaşlı futbolcu, "Oğlunu görmüyor" diyen eski eşinin iddiasına karşılık önceki gün Çınar'la fotoğrafını paylaştı. 6 yaşındaki Çınar'ın babasına olan benzerliği dikkat çekti.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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