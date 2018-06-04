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Aşk i

'nın 'nde tanıştığı Polonyalı manken , ’ye geldi. Hızlı çapkın, güzel mankeni ’daki teknesinde 4 gün ağırladı. Aşkına Ege koylarını gezdiren Sabancı, daha sonra Vika’yı ’a getirerek tarihi yerleri tanıttı

Aşk turizmi
Çapkın işadamı Hakan Sabancı'nın geçtiğimiz ay Polonyalı model Vika ile Fransa'nın Cannes şehrinde başlayan aşkı Bodrum'a uzandı. Sarışın modelle Cannes Film Festivali'nde yakınlaşan Sabancı'nın çapkınlık turu, güzel mankenin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkmıştı. Vika'yı Türkiye'ye davet eden genç işadamı, yabancı güzelle geçtiğimiz hafta Bodrum'da aşk tatiline çıkıp romantik anlar yaşadı. HAKAN'I YAKTI
Birlikte olduğu yabancı güzellere ülkemizi tanıtarak adeta aşk elçiliğine soyunan Hakan Sabancı'nın Ege'deki kaçamağı da Vika sayesinde ortaya çıktı. Vika, PlayStation oynayan Sabancı'yı habersizce çekip instagram'da paylaştı. Bugüne kadar yerli ve yabancı sayısız güzelle birlikte olan Hakan Sabancı, Polonyalı modelle çıktığı tatilde yine aşkı sayesinde yakayı ele verdi.

HER ÜLKEDEN BİR SEVGİLİ
Sabancı'nın teknesiyle Ege koylarını gezen Vika, tekneden yaptığı paylaşıma "Türkiye'de çok güzel 4 gün geçirdim ama Los Angeles'da iş beni bekler" notu düşerek de işadamıyla romantik kaçamağını gözler önüne serdi. Daha önce de birlikte olduğu Rus, Fransız, Çinli ve Yunanlı güzellere ülkemizi gezdiren Sabancı'nın Polonyalı mankenle çıktığı mavi tur da "Sabancı'dan aşk turizmi" dedirtti.


​TÜRKİYE MESAJI YAYINLADI
Vika'yı 'un ardından 'a götüren Sabancı, modeli Boğaz'da gezdirdi. Vika, ülkemize hayran kaldı.



Sabancı, güzel mankene ülkemizi tanıtmakla kalmadı; ona tavla oynamayı da öğretti.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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