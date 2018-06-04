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Alkışlar öden’e

Öden, çantasında taşıdığı mamaları sokaktaki her köşe başına bırakıp kedileri besledi.

Alkışlar öden’e
Ünlü oyuncu Songül Öden, önceki akşam övgüleri hak etti. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Öden, sokakta yemek arayan kedileri görünce sırt çantasından çıkardığı mamayla onları besledi. Ünlü oyuncu, her köşe başına alüminyum kaplarda mama bıraktı. Songül Öden, girdiği her sokakta, kedileri elleriyle besledi.
Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, "Bunu her akşam yapmaya çalışıyorum ve mutlu oluyorum" diye konuştu. Duyarlı davranışıyla hayvansever kişiliğini gözler önüne seren Öden, çevredekilerin takdirini topladı. Daha sonra evinin yolunu tutan oyuncu, hayranlarının karşısına iki yeni projeyle çıkacağının da müjdesini verdi.


DOĞAN SAVAŞ
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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