Onlar kelebek annesi

Şarkıcı Fulden Uras'ın kurduğu 'Hayaller Gerçek Olsa Derneği' önceki akşam Ataşehir Grand Shereton Otel'de iftar daveti verdi. Kelebek hastası çocuklar yararına düzenlenen gecede duygusal anlar yaşandı.
Sevilen popçu Derya Uluğ, gözyaşlarına hakim olamadı.
Kelebek hastası çocukların gazlı bez ve yara örtüsü gibi ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla biletlerin 250 liradan satışa çıktığı geceye Yeşim Salkım ve Derya Uluğ gibi isimler katıldı. Derneğe destek verenlere plaket takdim edildi.
Yeşim Salkım, plaketini Fulden Uras'ın elinden aldı.
Sevilen popçu Derya Uluğ, gözyaşlarına hakim olamadı.
Kelebek hastası çocukların gazlı bez ve yara örtüsü gibi ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla biletlerin 250 liradan satışa çıktığı geceye Yeşim Salkım ve Derya Uluğ gibi isimler katıldı. Derneğe destek verenlere plaket takdim edildi.
Yeşim Salkım, plaketini Fulden Uras'ın elinden aldı.
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