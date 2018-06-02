'Sunucu Esra Erol'un kardeşi' Eda Erol olarak tanıdık onu. Daha sonra Alişan ile nişanlandı, herkes onları konuştu. 2,5 ay süren bu ilişkinin ardından Eda Erol kendini oyunculuğa adadı.Erol, merak edilenleri anlattı.