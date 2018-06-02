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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Sonunda pes etti

, hakkında ilk kez konuştu

'Sunucu 'un kardeşi' olarak tanıdık onu. Daha sonra ile nişanlandı, herkes onları konuştu. 2,5 ay süren bu ilişkinin ardından Eda Erol kendini oyunculuğa adadı.Erol, merak edilenleri anlattı...

'Sunucu 'un kardeşi' olarak tanıdık onu. Daha sonra ile nişanlandı, herkes onları konuştu. 2,5 ay süren bu ilişkinin ardından Eda Erol kendini oyunculuğa adadı.Erol, merak edilenleri anlattı.

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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi 13:15
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