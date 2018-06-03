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Kuralsız Cem

Kuralsız Cem
Olaylı başlayan aşkları 1 aydır doludizgin devam eden şarkıcı Defne Samyeli ile Cem Yılmaz, önceki akşam Zorlu AVM'deydi. komedyenin elindeki sigara dikkat çekti. Kapalı alanda sigara içme yasağını ihlal eden Cem Yılmaz, objektifleri görünce "Olaylar, olaylar" diyerek muhabirlere takıldı. Yılmaz'ın bu hali ise "Kural tanımaz Cem" dedirtti.

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