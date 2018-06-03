Son filmi 'Kayhan'la gişede hüsrana uğrayan Şahan Gökbakar, izlenme rekorları kıran 'Recep İvedik' serisinin 6.'sını çekmek için kolları sıvadı. Senaryosunu tamamladığı 'Recep İvedik 6'nın yönetmenliğini yine kardeşi Togan Gökbakar'a emanet eden komedyen, önceki günkü paylaşımıyla hayranlarına müjdeyi verdi.
AFİŞ HEYECANI YAŞANDI
Çekimlerine Eylül ayında Afrika'da başlayacak olan Gökbakar, hayranlarına kahkaha dolu anlar vadeden 'Recep İvedik 6'nın 2019'un ilk aylarında vizyona gireceğini duyurdu. Gökbakar'ın filmin afişini paylaşarak verdiği bu haber takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
REKOR GELECEK Mİ?
'Recep İvedik 4'ü Maldivler'de çeken ünlü komedyenin yeni filmini Afrika'da hayata geçirmeye karar vermesi ise "Şahan, rekor için kesenin ağzını açtı" yorumu yaptırdı. Gökbakar hayranları "Bakalım Recep'i ne gibi maceralar bekliyor?" demekten kendini alamadı. 'Recep İvedik 5' ile 'Türk Sineması'nı en çok izlenen filmi' unvanını elinde bulunduran komedyenin bu rekoru yeniden kırıp kırmayacağı ise merak konusu oldu.
EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Merakla beklenen filmin çekimlerine Eylül ayında başlayacak olan ünlü komedyen, kardeşi Togan Gökbakar'la Afrika'nın yolunu tutacak.
AFİŞ HEYECANI YAŞANDI
Çekimlerine Eylül ayında Afrika'da başlayacak olan Gökbakar, hayranlarına kahkaha dolu anlar vadeden 'Recep İvedik 6'nın 2019'un ilk aylarında vizyona gireceğini duyurdu. Gökbakar'ın filmin afişini paylaşarak verdiği bu haber takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
REKOR GELECEK Mİ?
'Recep İvedik 4'ü Maldivler'de çeken ünlü komedyenin yeni filmini Afrika'da hayata geçirmeye karar vermesi ise "Şahan, rekor için kesenin ağzını açtı" yorumu yaptırdı. Gökbakar hayranları "Bakalım Recep'i ne gibi maceralar bekliyor?" demekten kendini alamadı. 'Recep İvedik 5' ile 'Türk Sineması'nı en çok izlenen filmi' unvanını elinde bulunduran komedyenin bu rekoru yeniden kırıp kırmayacağı ise merak konusu oldu.
EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Merakla beklenen filmin çekimlerine Eylül ayında başlayacak olan ünlü komedyen, kardeşi Togan Gökbakar'la Afrika'nın yolunu tutacak.
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