Estetik tablosu

Dilan Çiçek Deniz'den hakkındaki estetik iddialarına esprili yanıt geldi. 23 yaşındaki oyuncu, önceki gün çocukluk fotoğrafını paylaşıp doğal güzel olduğunu ilginç bir yöntemle kanıtladı. Oyuncu, fotoğrafında estetik yapılabilecek yerlerini adım adım işaretledi.
Deniz'in bu esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü. Oyuncu, yüzündeki değişimi de ergenliğe bağladı.
Yanaklarındaki dolgunluğun doğuştan olduğunu savunan Deniz, 'Hollywood yanağı' estetiğini yaptırmadığını küçüklük fotoğrafında gösterdi. Oyuncu, gözlerinde bir müdahale olmadığını da paylaşımına düştüğü 'fındık göz ameliyatı' ibaresiyle dile getirdi.
Deniz'in bu esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü. Oyuncu, yüzündeki değişimi de ergenliğe bağladı.
Yanaklarındaki dolgunluğun doğuştan olduğunu savunan Deniz, 'Hollywood yanağı' estetiğini yaptırmadığını küçüklük fotoğrafında gösterdi. Oyuncu, gözlerinde bir müdahale olmadığını da paylaşımına düştüğü 'fındık göz ameliyatı' ibaresiyle dile getirdi.
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