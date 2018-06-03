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Estetik tablosu

Estetik tablosu
Dilan Çiçek Deniz'den hakkındaki estetik iddialarına esprili yanıt geldi. 23 yaşındaki , önceki gün çocukluk fotoğrafını paylaşıp doğal güzel olduğunu ilginç bir yöntemle kanıtladı. Oyuncu, fotoğrafında estetik yapılabilecek yerlerini adım adım işaretledi.


Deniz'in bu esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü. Oyuncu, yüzündeki değişimi de ergenliğe bağladı.

Yanaklarındaki dolgunluğun doğuştan olduğunu savunan Deniz, 'Hollywood yanağı' estetiğini yaptırmadığını küçüklük fotoğrafında gösterdi. Oyuncu, gözlerinde bir müdahale olmadığını da paylaşımına düştüğü 'fındık göz ameliyatı' ibaresiyle dile getirdi.
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