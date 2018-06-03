Annelik heyecanını ikinci kez yaşayan 6 aylık hamile Neslişah Alkoçlar Düzyatan, ABD'den renkli paylaşımlarını sürdürüyor. Eşi Engin Altan Düzyatan'la kızlarını kucağına almak için gün sayan sosyetik güzel, önceki gün paylaştığı bu kareyle göbeğinin iyice büyüdüğünü gözler önüne serdi.
Göbek büyüdü
Etiketler: Neslişah Alkoçlar , Engin Altan Düzyatan
- 03 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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