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Velayet için kavga ettiler

Velayet için kavga ettiler
Angelina Jolie ve , kavgalı geçen boşanma davası sürecinde çocukların velayeti konusunda anlaşmıştı. Velayetin Jolie'de olacağı, Pitt'in de çocukları görme hakkı olacağı açıklanmıştı. Ancak yine kavga çıktı. Malefiz 2 filminin çekimleri için 'ya gidecek olan Jolie, 6 çocuğu da yanında götürmek isteyince, Pitt'in avukatları anlaşmayı bozdu.
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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