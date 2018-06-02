Angelina Jolie ve Brad Pitt, kavgalı geçen boşanma davası sürecinde çocukların velayeti konusunda anlaşmıştı. Velayetin Jolie'de olacağı, Pitt'in de çocukları görme hakkı olacağı açıklanmıştı. Ancak yine kavga çıktı. Malefiz 2 filminin çekimleri için Londra'ya gidecek olan Jolie, 6 çocuğu da yanında götürmek isteyince, Pitt'in avukatları anlaşmayı bozdu.
Velayet için kavga ettiler
Etiketler: Angelina Jolie , brad pitt , Londra
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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