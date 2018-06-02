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İMSAKİYE RAMAZAN
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doktorla tartıştı

, 'ta gittiği sağlık ocağında aile hekimi tarafından tedavi edilmedi. Ekinci, doktoru tehdit etti. Taraflar birbirini şikayet edince dava açıldı.

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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi 11:50
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