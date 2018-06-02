Mert Fırat bir yıldır oyuncu Hande Doğandemir ile birliktelik yaşıyordu. Fırat'ın ismi bir ara Gökçe Bahadır ile aşk dedikodusuna karıştı. Bu yüzden kısa bir ayrılık yaşadılar. Mert Fırat, 5 Mayıs'ta sosyetik güzel İdil Fırat ile Yeniköy'de görüntülenmişti. Yaşanan bu olayların ardından Hande Doğandemir pes etti. Doğandemir, Fırat ile birlikteliğinin yürümeyeceği kanaatine vardı. Doğandemir, Mert Fırat'ın evine giderek kendisine ait olan eşyalarını aldığı iddia edildi.
Hande Doğandemir, Mert Fırat'ın evindeki eşyalarını topladı
Bir süredir Mert Fırat ile yaşadığı ilişkide problemler bulunan Hande Doğandemir, ünlü oyuncunun evine giderek eşyalarını topladı.
Etiketler: Mert Fırat , Hande Doğandemir
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