Mert Fırat bir yıldır oyuncu Hande Doğandemir ile birliktelik yaşıyordu. Fırat'ın ismi bir ara Gökçe Bahadır ile aşk dedikodusuna karıştı. Bu yüzden kısa bir ayrılık yaşadılar. Mert Fırat, 5 Mayıs'ta sosyetik güzel İdil Fırat ile Yeniköy'de görüntülenmişti. Yaşanan bu olayların ardından Hande Doğandemir pes etti. Doğandemir, Fırat ile birlikteliğinin yürümeyeceği kanaatine vardı. Doğandemir, Mert Fırat'ın evine giderek kendisine ait olan eşyalarını aldığı iddia edildi.