;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Tuğba Ekinci sağlık ocağını birbirine kattı

, 'ın evindeki eşyalarını topladı

Bir süredir ile yaşadığı ilişkide problemler bulunan , ünlü oyuncunun evine giderek eşyalarını topladı.

Sonunda pes etti

bir yıldır oyuncu ile birliktelik yaşıyordu. Fırat'ın ismi bir ara Gökçe Bahadır ile aşk dedikodusuna karıştı. Bu yüzden kısa bir ayrılık yaşadılar. Mert Fırat, 5 Mayıs'ta sosyetik güzel İdil Fırat ile Yeniköy'de görüntülenmişti. Yaşanan bu olayların ardından Hande Doğandemir pes etti. Doğandemir, Fırat ile birlikteliğinin yürümeyeceği kanaatine vardı. Doğandemir, Mert Fırat'ın evine giderek kendisine ait olan eşyalarını aldığı iddia edildi.

Etiketler: ,
  • 02 Haziran 2018, Cumartesi 13:07
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ